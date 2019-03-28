Зарубежные ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что пользователи смартфонов регулярно не высыпаются, и с каждым годом эта ситуация становится только хуже. В исследовании участвовали 709 обладателей мобильников в возрасте от 18 до 83 лет.

Зарубежные ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что пользователи смартфонов регулярно не высыпаются, и с каждым годом эта ситуация становится только хуже. В исследовании участвовали 709 обладателей мобильников в возрасте от 18 до 83 лет, сообщает Medical Xpress.Многие участники исследования жаловались на бессонницу, снижение продуктивности, рассредоточение внимания и другие проблемы, каждая из которых была связана с использованием мобильного телефона.Наименьшие трудности из-за пользования смартфоном испытывают люди старше 30 лет. Из них в категории "проблемных" попадают 24 процента женщин и 15 процентов в мужчин. Среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет, подобные трудности испытывают 40 процентов опрошенных.Ученые сравнили эти результаты с аналогичными данными 2015 года, и пришли к выводу, что ситуация за это время ухудшилась.Ранее исследователи советовали переключить экран смартфона в черно-белый режим, чтобы гаджет перестал отвлекать на себя все внимание.