В Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону. Дистанцию 10 километров быстрее всех преодолел Матвей Елисеев, выступающий за Москву. Его время составило 25 минут 11,4 секунды. Спортсмен допустил на двух огневых рубежах два промаха.

В Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону. Дистанцию 10 километров быстрее всех преодолел Матвей Елисеев, выступающий за Москву. Его время составило 25 минут 11,4 секунды. Спортсмен допустил на двух огневых рубежах два промаха.На втором месте расположился представитель Тюменской области Александр Логинов, отставший от лидера на 15,7 секунды. Ему не удалось закрыть три мишени. Тройку лучших замкнул Иван Томилов (ХМАО-Югра). Отстреляв без промахов, он показал время 25 минут 30,3 секунды.Ранее на чемпионате России Екатерина Глазырина стала первой в спринте на дистанции 7,5 км.