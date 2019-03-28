Всем, кто сомневается в безопасности поездки на такси, теперь можно проверить наличие у водителя лицензии на перевозку пассажиров. Единая Россия озаботилась безопасностью на дорогах и запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси.

Всем, кто сомневается в безопасности поездки на такси, теперьможно проверить наличие у водителя лицензии на перевозку пассажиров. "ЕдинаяРоссия" озаботилась безопасностью на дорогах и запустила народный мониторингналичия лицензий у водителей такси.О старте онлайн-сервиса сообщила координатор партийного проекта"Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко. Партия проведет мониторинг доконца апреля во всех регионах страны и передаст информацию о нарушениях в ГИБДД.Для того, чтобы проверить наличие лицензии у таксиста, нужнозайти на партпроекта "ЕР", ввести государственный регистрационный знакавтомобиля и сообщить о возможном нарушении, если сервис сообщит об отсутствии разрешения."Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительнобудем отправлять в ГИБДД и надзорные органы. Наш народный мониторинг позволитпонять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опаснойуслуги", – отметила Кувычко.Сейчас на рынке такси в России заняты от двух до двух споловиной миллионов человек. При этом,по данным экспертов, до двух третей этого рынка занимает нелегальный извоз. Водителибез лицензии ежедневно подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров. Постатистике, 60% дорожно-транспортных происшествийприходится на нелегалов.Партийный проект "Народный контроль" направлен наповышение уровня информированности граждан в сфере продовольственной политики, контролякачества товаров и услуг, налаживания производства современнойотечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области медицины. Координирует работу проекта депутат Госдумы АннаКувычко, его общественный совет возглавляет глава автономной некоммерческойорганизации "Российская система качества" Максим Протасов.