Всем, кто сомневается в безопасности поездки на такси, теперь
можно проверить наличие у водителя лицензии на перевозку пассажиров. Единая
Россия озаботилась безопасностью на дорогах и запустила народный мониторинг
наличия лицензий у водителей такси.
Всем, кто сомневается в безопасности поездки на такси, теперь
можно проверить наличие у водителя лицензии на перевозку пассажиров. "Единая
Россия" озаботилась безопасностью на дорогах и запустила народный мониторинг
наличия лицензий у водителей такси.
О старте онлайн-сервиса сообщила координатор партийного проекта
"Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко. Партия проведет мониторинг до
конца апреля во всех регионах страны и передаст информацию о нарушениях в ГИБДД.
Для того, чтобы проверить наличие лицензии у таксиста, нужно
зайти на партпроекта "ЕР", ввести государственный регистрационный знак
автомобиля и сообщить о возможном нарушении, если сервис сообщит об отсутствии разрешения.
"Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительно
будем отправлять в ГИБДД и надзорные органы. Наш народный мониторинг позволит
понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной
услуги", – отметила Кувычко.
Сейчас на рынке такси в России заняты от двух до двух с
половиной миллионов человек. При этом,
по данным экспертов, до двух третей этого рынка занимает нелегальный извоз. Водители
без лицензии ежедневно подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров. По
статистике, 60% дорожно-транспортных происшествий
приходится на нелегалов.
Партийный проект "Народный контроль" направлен на
повышение уровня информированности граждан в сфере продовольственной политики, контроля
качества товаров и услуг, налаживания производства современной
отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области медицины. Координирует работу проекта депутат Госдумы Анна
Кувычко, его общественный совет возглавляет глава автономной некоммерческой
организации "Российская система качества" Максим Протасов.