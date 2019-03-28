Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского Зенита и сборной России Александра Кокорина. Причиной отказа стало несоблюдение заявителем требований регламента организации. Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина. Причиной отказа стало несоблюдение заявителем требований регламента организации. Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ."Данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда. Заявитель был уведомлен о решении письмом", – цитирует представителей Европейского суда по правам человека РИА Новости.Как оказалось, жалобу было необходимо подавать на бланке, предоставляемом секретариатом. Об этом говорится в 47-м правиле регламента суда.Ранее один из адвокатов Кокорина Андрей Ромашов обратился в ЕСПЧ, чтобы оспорить продление ареста его клиента до 8 апреля. Напомним, что Пресненский суд Москвы начнет слушания по уголовному делу Кокорина и Мамаева 3 апреля.