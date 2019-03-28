Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян возмущен словами музыканта
о столице. Он считает, что Сергей Шнуров должен быть привлечен к
ответственности за сказанное.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян возмущен словами музыканта
о столице. Он считает, что Сергей Шнуров должен быть привлечен к
ответственности за сказанное.
Эксперт встал на сторону продюсера группы "Ласковый май"
Андрея Разина, который подал заявление в Следственный комитет на лидера группы
"Ленинград". Поводом стали оскорбительные слова Сергея Шнурова о
жителях Москвы в эфире ток-шоу "Зенит".
"В этой ситуации я безусловно на стороне Разина.
Я имею в виду его решимость идти до конца в деле борьбы с хамством Шнурова.
Никому не дозволено так оскорблять Москву с применением обсцентной лексики", -
заявил Вадим Манукян "Дни.ру".
По его мнению, впервые на публичное заявление лидера
группы "Ленинград" "столь серьезно и заслуженно отреагировали", заткнув рот. До
этого же, по словам эксперта, была в основном критика, но не более того.
"Все это "творчество" Сергея Шнурова, на мой
взгляд, уже давно перестало быть смешным. Причем, что отрадно, речь идет на
этот раз не просто о социальном порицании, а уже о действиях в правовом поле,
то есть о заявлении в Следственный комитет России", – высказался Манукян. Эксперт
негодует по поводу того, "кто и по какому праву позволил этому товарищу
безнаказанно оскорблять уже не просто людей, а даже целые города вот такими
неуместными сравнениями"?
"У нас что, вдруг перестали действовать законы в
отношении одного конкретного человека? Почему так происходит? Это безобразие!"
– уверен Манукян. Он выразил надежду, что Следственный комитет должным образом
отреагирует на заявление Разина и даст высказываниям Сергея Шнурова должную
правовую оценку.