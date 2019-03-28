Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян возмущен словами музыканта о столице. Он считает, что Сергей Шнуров должен быть привлечен к ответственности за сказанное.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян возмущен словами музыкантао столице. Он считает, что Сергей Шнуров должен быть привлечен кответственности за сказанное.Эксперт встал на сторону продюсера группы "Ласковый май"Андрея Разина, который подал заявление в Следственный комитет на лидера группы"Ленинград". Поводом стали оскорбительные слова Сергея Шнурова ожителях Москвы в эфире ток-шоу "Зенит"."В этой ситуации я безусловно на стороне Разина.Я имею в виду его решимость идти до конца в деле борьбы с хамством Шнурова.Никому не дозволено так оскорблять Москву с применением обсцентной лексики", -заявил Вадим Манукян "Дни.ру".По его мнению, впервые на публичное заявление лидерагруппы "Ленинград" "столь серьезно и заслуженно отреагировали", заткнув рот. Доэтого же, по словам эксперта, была в основном критика, но не более того."Все это "творчество" Сергея Шнурова, на мойвзгляд, уже давно перестало быть смешным. Причем, что отрадно, речь идет наэтот раз не просто о социальном порицании, а уже о действиях в правовом поле,то есть о заявлении в Следственный комитет России", – высказался Манукян. Экспертнегодует по поводу того, "кто и по какому праву позволил этому товарищубезнаказанно оскорблять уже не просто людей, а даже целые города вот такиминеуместными сравнениями"?"У нас что, вдруг перестали действовать законы вотношении одного конкретного человека? Почему так происходит? Это безобразие!"– уверен Манукян. Он выразил надежду, что Следственный комитет должным образомотреагирует на заявление Разина и даст высказываниям Сергея Шнурова должнуюправовую оценку.