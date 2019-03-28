В Судьбе человека Эвклид Кюрдзидис – этнический грек, в детстве переехавший с родителями на Кавказ, то и дело произносит слово случай. Он развел его с первой любовью, помог обосноваться в Москве, когда актер собирался ехать на родину предков, в Грецию, и он же свел актера с Петером Штайном.

Рассказывая о своей жизни в программе "Судьба человека", известный актер Эвклид Кюрдзидис – этнический грек, в детстве переехавший с родителями на Кавказ, то и дело произносит слово "случай".Он "развел" его с первой любовью по разным городам, помог обосноваться в Москве, когда от отчаяния из-за безработицы Эвклид собирался ехать на родину предков, в Грецию.Остаться учиться во ВГИКе и получить приглашение от легендарного Петера Штайна актеру тоже помог случай.Эвклид признается, что, следуя мечте стать актером, он пережил немало моментов, когда можно было опустить руки. Однако повороты судьбы вывели его на тот путь, где к актеру пришло признание и любовь зрителей – прежде всего, женщин.Его многие считают "мачо" и "сердцеедом", однако сам актер говорит: это не так. Просто он – в свои 50 – все еще не нашел ту женщину, с которой создал бы настоящую пару.Вспоминая о своей первой любви – девушке по имени Лиана, Эвклид рассказывает, как ночами работал на хлебозаводе ради того, чтобы делать ей подарки.Однако после окончания театрального университета Днепропетровска. Эвклида отправили по распределению отправили в Луцк, а Лиану – в Севастополь. Отслужив в армии, Эвклид вместе с любимой приехал к ее родителям в Ессентуки и даже понравился отцу Лианы. Однако брак не состоялся.Тогда, в начале 1990-х, работы для молодого актера не было, и он решил вернуться на историческую родину – в Грецию, однако все тот же случай "привел" его в то время в Москву, где в Литинституте учился друг Эвклида.Оказавшись в столице, он влюбился в этот город и сразу поступил во ВГИК. Правда, за учебу надо было платить очень большие для Эвклида деньги. Их не было, а жил молодой актер в подвале на Старом Арбате."Вокруг бегали крысы, но я был счастлив, потому что я жил в Москве и учился во ВГИКе", – вспоминает Эвклид.Как режиссер Владимир Мотыль спас Кюрдзидиса от отчисления из ВГИКа из-за отсутствия средств на оплату учебы? Кто познакомил Эвклида с Петером Штайном? И почему он не женился на своей первой любви – девушке Лиане? Какие свои роли он считает знаковыми, И что связывает его с Ларисой Гузеевой?Об этом Эвклид Кюрдзидис рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".