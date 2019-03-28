Двукратный чемпион мира по автогонкам Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, который покинул место боевого пилота в команде McLaren, тем не менее готов помочь своей бывшей конюшне. Он собирается принять участие в тестовых заездах, которые пройдут в Бахрейне на неделе после очередного Гран-при.

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо, который покинул место боевого пилота в команде McLaren, тем не менее готов помочь своей бывшей "конюшне". Он собирается принять участие в тестовых заездах, которые пройдут в Бахрейне на неделе после очередного Гран-при.Алонсо в данный момент остается официальным гоночным послом McLaren, напоминает портал Autosport.Com. При этом сам испанец в конце прошлого года не исключал своего возможного возвращения в "Формулу-1". И вот он решил отработать за британскую "конюшню" два дня в Бахрейне, занимаясь тестированием шин.