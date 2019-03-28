Полина Гагарина в очередной раз удивила своих поклонников. В день своего рождения известная певица смело выложила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена без косметики.

Полина Гагарина в очередной раз удивила своих поклонников. В деньсвоего рождения известная певица смело выложила в Instagram фотографию, на которой оназапечатлена без косметики.День рождения отметила в столице Белоруссии.Певица дала сольный концерт на "Минск-арене". Выступление,естественно, прошло при полном аншлаге.Фанаты 32-летней Полины Гагарины убедились: артистка так же молодаи красива, как в 23 года. На снимке, где певица позирует на фоне воздушныхшаров, Гагарина выглядит совсем юной.Артистку поздравили не только многочисленные фанаты, но иколлеги. "Обожаю твой ангельский голос, и тебя обожаю! Ты – талантлива икрасива, душой и телом!", – написал Филипп Киркоров. "С ДнемРождения, Полечка! И с Днем театра! Каждая твоя песня – это потрясающийспектакль! Каждая встреча с тобой – это радость!", – приводит наилучшие пожелания Игоря Верниканедавно вернулась из Китая, где участвовалав шоу "Singer", которое очень похоже на отечественную программу"Голос". На репетициях певица получила травму спины. Полина Гагарина всеравно вышла на сцену, превозмогая боль. Артистке пришлось лечиться с помощьюиглоукалывания.В китайском шоу The singer, где участвовала , заняты не любители, как в "Голосе", а профессионалы. В конкурсе выступают интернациональные исполнители. Есть условие: артисты не могут петь собственные песни, а только признанные международные хиты. Полине Гагариной местные жители дали прозвище – "Стеклянная сестра", которым теперь пользуется вся семья артистки.