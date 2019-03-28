Полина Гагарина в очередной раз удивила своих поклонников. В день
своего рождения известная певица смело выложила в Instagram фотографию, на которой она
запечатлена без косметики.
Полина Гагарина в очередной раз удивила своих поклонников. В день
своего рождения известная певица смело выложила в Instagram фотографию, на которой она
запечатлена без косметики.
День рождения отметила в столице Белоруссии.
Певица дала сольный концерт на "Минск-арене". Выступление,
естественно, прошло при полном аншлаге.
Фанаты 32-летней Полины Гагарины убедились: артистка так же молода
и красива, как в 23 года. На снимке, где певица позирует на фоне воздушных
шаров, Гагарина выглядит совсем юной.
Артистку поздравили не только многочисленные фанаты, но и
коллеги. "Обожаю твой ангельский голос, и тебя обожаю! Ты – талантлива и
красива, душой и телом!", – написал Филипп Киркоров. "С Днем
Рождения, Полечка! И с Днем театра! Каждая твоя песня – это потрясающий
спектакль! Каждая встреча с тобой – это радость!", – приводит наилучшие пожелания Игоря Верника
недавно вернулась из Китая, где участвовала
в шоу "Singer", которое очень похоже на отечественную программу
"Голос". На репетициях певица получила травму спины. Полина Гагарина все
равно вышла на сцену, превозмогая боль. Артистке пришлось лечиться с помощью
иглоукалывания.
В китайском шоу The singer, где участвовала , заняты не любители, как в "Голосе", а профессионалы. В конкурсе выступают интернациональные исполнители. Есть условие: артисты не могут петь собственные песни, а только признанные международные хиты. Полине Гагариной местные жители дали прозвище – "Стеклянная сестра", которым теперь пользуется вся семья артистки.