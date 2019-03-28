Михаил Абызов ближайшие два месяца останется под арестом. Несколько минут назад Басманный суд Москвы вынес решение по делу бывшего министра по делам Открытого правительства. Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в крупном размере. Таким образом, суд оставил без внимания предложение защиты о залоге в миллиард рублей и просьбу оставить Абызова под домашним арестом.

Михаил Абызов ближайшие два месяца останется под арестом. Несколько минут назад Басманный суд Москвы вынес решение по делу бывшего министра по делам "Открытого правительства". Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в крупном размере. Таким образом, суд оставил без внимания предложение защиты о залоге в миллиард рублей и просьбу оставить Абызова под домашним арестом.Бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова и других фигурантов уголовного дела о создании преступного сообщества, участии в нем и многомиллиардных хищениях, в Басманный суд столицы доставили в 15:40 по московскому времени на полицейском автозаке.Абызова завели в суд вторым. В коридоре нашей группе удалось задать один вопрос.- Господин Абызов, согласны с предъявленными обвинениями?- Вопросы не задаем!Его задержали накануне, вечером допросили в Следственном комитете и предъявили официальные обвинения."По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Совместно со своими соучастниками он похитил мошенническим путем четыре миллиарда рублей, принадлежащие "Сибирской энергетической компании" и "Региональным электрическим сетям". Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж на подконтрольную Абызову офшорную компанию", — рассказала исполняющая обязанности руководителя Управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.Следователи считают, что эти события происходили в период с 2011 по 2014 годы. Михаил Абызов вину не признал. Вот что он рассказал во время заседания суда: "Виновным себя в организации преступного сообщества, руководстве преступным сообществом и хищениях в особо крупном размере не признаю. Преступных действий, в совершении которых меня обвиняют, я не совершал. Свое служебное положение министра я при этом, безусловно, не использовал. В то же время я готов активно сотрудничать со следствием для того, чтобы доказать свою невиновность".Адвокаты предложили залог в один миллиард рублей. Поддержать бывшего министра пришли общественный деятель Анна Федермессер и Леонид Меламед, некогда работавший главой "Роснано". В суде появилась и гражданская жена бывшего министра Валентина Григорьева. Она была немногословна.- Вы в обвинения верите?- Нет! Больше ничего не комментирую!Однако по данным следствия Абызов и другие фигуранты дела не только похитили деньги, но своими действиями еще и поставили под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность двух регионов — Новосибирской области и Алтайского края. Михаила Абызова арестовали на два месяца. Кроме него в деле еще пять обвиняемых. Четверых уже доставили в суд. Еще один скрывается за границей.