Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев рассказал, что ждет от полуфинальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА. Также он прокомментировал четыре поражения команды от армейцев в ходе регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев рассказал, что ждет от полуфинальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА. Также он прокомментировал четыре поражения команды от армейцев в ходе регулярного чемпионата КХЛ."Очень хорошая серия будет. ЦСКА хорошая команда, как и мы. Здесь все будут решать детали, мелочи, план на игру", – цитирует Воробьева официальный сайт СКА.Кроме того, наставник санкт-петербургского клуба высказался по поводу четырех поражений от ЦСКА в регулярном чемпионате. "Это совсем другая тема. Нужно смотреть в настоящее и будущее, а не в прошлое", – отметил специалист.Напомним, что первый матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА состоится 28 марта. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.