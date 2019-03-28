В Басманный суд Москвы доставили бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева – его обвиняют с особо крупном мошенничестве. Бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке привезли без наручников

В Басманный суд Москвы доставили бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева – его обвиняют с особо крупном мошенничестве. Бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке привезли без наручников. Следствие просить избрать ему домашний арест до 27 мая.Следствие просит суд избрать ему домашний арест обвиняемому до 27 мая, сообщает ТАСС.Ишаев был задержан в Москве, обвинение ему предъявлено.По версии следствия с 2014 по 2017 год, будучи вице-президентом ПАО "НК "Роснефть", Ишаев заключил договор на аренду помещений в Хабаровском крае по завышенной стоимости. Контракт был заключен с принадлежащей ему коммерческой организацией.