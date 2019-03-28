Президент Киргизии сделал Владимиру Путину, который находится в республике с государственным визитом, два необычных подарка. Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому президенту орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.

Президент Киргизии сделал Владимиру Путину, который находится в республике с государственным визитом, два необычных подарка. Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому президенту орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан особой киргизской породы тайган, которая является смесью борзой и волкодава, сообщает телеканал "Россия 24".Представители этой породы используются для охоты на лисицу, барсука и даже волка. Важнейшая особенность породы — приспособленность к охоте в горных условиях на высоте 2-4 тысячи метров над уровнем моря. Однако Международная кинологическая федерация эту породу не признает.Утром лидеры двух стран провели двусторонние переговоры в резиденции "Ала-Арча" под Бишкеком, а после стороны подписали целый пакет соглашений о сотрудничестве в ряде отраслей. Большая часть документов касается торговли и промышленности. Общая сумма соглашений, по предварительным данным, составляет около 12 миллиардов долларов.После деловой части Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского писателя Чингиза Айтматова. На память об этом посещении сын писателя Эльдар Айтматов подарил президенту России свою картину "Рождение Вселенной", передает ТАСС.