Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева многого достигла после завершения профессиональной карьеры. И сегодня является примером для подражания.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева многого достигла после завершения профессиональной карьеры. И сегодня является примером для подражания.Политическая и общественная карьера, занятия благотворительность – кажется, этой хрупкой девушке все по плечу! При этом она очень скромна в желаниях."У меня никогда не было желания стать лидером, – смеется Алина. – И амбиций не было. Мною двигала любовь к этому виду спорта, я обожала художественную гимнастику и с большим удовольствием поднималась по ее ступеням".Алина признается, что спорт в ее жизни все равно остался, хотя она больше не состязается "быстрее, выше, сильнее". "Тело привыкает к большим нагрузкам, и если прекратить занятия, то ты себя плохо чувствуешь и у тебя плохое настроение", – рассказала Кабаева."У меня был период, когда я забросила спорт, – цитирует прославленную гимнастку журнал "Аэроэкспресс". – После Олимпиады в Афинах настолько устала и физически, и психологически, что не хотела заниматься никаким видом спорта, не хотела даже ни плавать, ни бегать... Но тогда просто очень сильно устала. Потом это прошло, я отдохнула, и спорт снова вернулся в мою жизнь. Сейчас продолжаю заниматься. Спорт присутствует в моей жизни, и я без его не могу".Ранее рассказала о своей семье – она призналась, что выросла в Ташкенте в интернациональном окружении, а во дворе все жили дружно и не было чужих детей. Отношения же между людьми были искренними и дружными.