Рамзан Кадыров призвал Муслима Джамбекова, который мог устроить смертельную аварию на Можайском шоссе, немедленно явиться в полицию. Чеченца ведет себя недостойно, народ его поймет, и он станет изгоем, написал глава Республики на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Рамзан Кадыров призвал Муслима Джамбекова, который мог устроить смертельную аварию на Можайском шоссе, немедленно явиться в полицию. Чеченца ведет себя недостойно, народ его поймет, и он станет изгоем, написал глава Республики на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Также Кадыров добавил, что приказал республиканским правоохранительным органам сделать все возможное для обнаружения и задержания беглеца. Поиски Джамбекова не прекратятся, уточнил глава Чечни, ими будут заниматься не только полиция.Рамзан Кадыров особо отметил, что осуждает поступок Джамбекова и выразил соболезнования семье людей, погибших в ДТП.Напомним, трагедия произошла 25 марта на Можайском шоссе внедорожник Mercedes, за рулем которого, предположительно, находился Муслим Джамбеков, врезался в автомобиль "Нива". Водитель "Нивы" получил тяжелые травмы, а его жена и дочь погибли. Предполагаемые виновник скрылся с места аварии.