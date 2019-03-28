Распространение домовых хомлинов по Калининграду временно приостановлено. Такое решение в отношении размещения бронзовых фигурок у туристических достопримечательностей Янтарной столицы приняли авторы проекта после письма архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору области.

Распространение домовых хомлинов по Калининграду временно приостановлено. Такое решение в отношении размещения маленьких 15-сантиметровых бронзовых фигурок у туристических достопримечательностей Янтарной столицы приняли авторы проекта после письма архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору самой западной российской области.Архиепископ Серафим написал Антону Алиханову, что усматривает в фигурках хомлинов тенденцию к популяризации идей неоязычества, сообщает ТАСС. Всего в Калининграде должны были быть установлены семь фигурок. Два небольших хомлина – бабушка и дедушка – появились в конце 2018 года на ведущем на остров Иммануила Канта Медовом мосту через реку Преголя и на здании Музея янтаря в Калининграде.Один из авторов проекта "Мастерская хомлинов" Наталья Шевченко считает, что о проекте по расселению хомлинов по туристическим местам города должны высказаться сами калининградцы. Местные жители после письма архиепископа Серафима калининградскому губернатору стали опасаться демонтажа фигурок и вступились в их защиту. Десятки фотографий сказочных существ стали размещать в Instagram под хэштегом #нетрогайтехомлинов.Проект о размещении хомлинов начался 8 лет назад при создании нового туристического бренда Калининграда. У достопримечательностей города должны были появиться фигурки дедушки, бабушки, папы, мамы и троих киндерхомлинов. По ним приехавшие в Калининград туристы должны были ориентироваться среди достопримечательностей."Но случилась беда", — отметила Наталья Шевченко.Она подчеркнула, что если бы калининградцы выступили против бронзовых 15-сантиметровых фигурок, то они, конечно, были бы демонтированы.К расправе над хомлинами призвала депутат от КПРФ Екатерина Королева. Она заявила, что Великий пост — "самое время отменить неверно принятые решения и исправить недоразумения".