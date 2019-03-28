Самолет авиакомпании Air Canada столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту канадского города Оттава.
Самолет авиакомпании Air Canada столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту канадского города Оттава.
Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал телеканал CBC. По его данным на борту лайнера Airbus А321 в момент происшествия находились 170 пассажиров и 8 членов экипажа. Воздушный борт летел из Ванкувера (запад Канады).
После столкновения один из двигателей был поврежден, но пилоты смогли произвести посадку. Никто из находившихся на борту не пострадал.
В данное время ремонтные службы аэропорта занимаются поврежденным двигателем.