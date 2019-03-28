Самолет авиакомпании Air Canada столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту канадского города Оттава.

Самолет авиакомпании Air Canada столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту канадского города Оттава.Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал телеканал CBC. По его данным на борту лайнера Airbus А321 в момент происшествия находились 170 пассажиров и 8 членов экипажа. Воздушный борт летел из Ванкувера (запад Канады).После столкновения один из двигателей был поврежден, но пилоты смогли произвести посадку. Никто из находившихся на борту не пострадал.В данное время ремонтные службы аэропорта занимаются поврежденным двигателем.