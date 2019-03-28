У Владимира Соловьева появился новый любимец на украинских президентских выборах. Одним из кандидатов значится бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик. 46-летний профессор одновременно является специалистом и по пчеловодству, и по коневодству.

У Владимира Соловьева появился новый любимец на украинских президентских выборах. Одним из кандидатов значится бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик. 46-летний профессор одновременно является специалистом и по пчеловодству, и по коневодству."Удивительно, что этот человек на полном серьезе собирается стать президентом! Будет заходить в Раду, где половина у него — кони, половина — пчелы. Чем не древний Рим? Калигула же в Сенат приводил коня! Скоцик может еще и пчелок. Представляю, как в Раду залетают пчелы и давай всех кусать!", — пошутил ведущий в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".В свою очередь, украинский политолог Александр Семченко напомнил, что в 2004 году на Украине отменили порог явки. Если раньше 50 процентов избирателей не пришли, то выборы считались несостоявшимися. "Сейчас же реально более 50 процентов граждан Украины не придут на выборы. Они никому не верят. Неучастие в выборах — это тоже политическая позиция. Я не вижу, за кого голосовать из этих 39 мерзавцев, меня даже коневод не убеждает", — заявил Семченко в ток-шоу "Кто против?".Предвыборная кампания на Украине отмечена множеством выходок и скандалов. На президентский пост претендуют 39 человек. Лидер гонки – шоумен Владимир Зеленский, у него более 30 процентов голосов. У Петра Порошенко – 17 процентов, у Юлии Тимошенко – 12 с половиной. Выборы пройдут в воскресенье, 31 марта.