54-летний актер Киану Ривз помог пассажирам рейса "Сан-Франциско — Лос-Анджелес", который совершил аварийную посадку в Бейкерсфилде, весело и с комфортом добраться до места назначения. Актер договорился с авиакомпанией об автобусном трансфере и всю дорогу развлекал соседей по рейсу историями и песнями, сообщает Fox News.Бейкерсфилд, где экстренно приземлился самолет, находится в 160 километрах от Лос-Анджелеса. В соцсетях появились видео и фото, на которых Ривз общается с товарищами по несчастью.Посмотреть эту публикацию в InstagramHey everyone- There’s been a lot of attention about a recent story I posted about an “adventure“ on a minibus with one of the great humanitarians (and fav actors) of our time. I don’t have anything to add other than that all the passengers were incredibly kind and lovely people, including the folks who took care of us in Bakersfield, CA. Perhaps though, with all this attention we can do some good. In the spirit of what a generous person Mr. Reeves is here are a few charities that you might consider donating to (if you don’t already). If you do have copies of the video (news outlets:), please attach links to these charities alongside them. Maybe we do a little good.