Петру Порошенко уже не догнать вырвавшегося вперед Владимира Зеленского. В предвыборном рейтинге популярности комик на десять процентов опередил действующего президента.

ПетруПорошенко уже не догнать вырвавшегося вперед Владимира Зеленского. В предвыборномрейтинге популярности комик на десять процентов опередил действующегопрезидента.Шоумен ВладимирЗеленский вот уже около двух месяцев остается лидером в президентской гонке: разрывмежду ним и Петром Порошенко увеличился до 10%. Сегодня на Украине последнийдень, когда можно публиковать данные социологических опросов.По данным исследовательскойгруппы "Рейтинг", Зеленского поддерживают 27% респондентов. Вторуюпозицию делят Порошенко и Тимошенко, которых готовы поддержать по 17%избирателей. По данным других соцопросов, Зеленский перешел черту в 30%.Лидер партии "Оппозиционнаяплатформа – За жизнь" Юрий Бойко улучшил свой результат: у него – 9,5%поддержки потенциальных избирателей, но этого явно недостаточно для того, чтобывыйти во второй тур. Очевидно, что там окажутся Владимир Зеленский и Петр. У президента в активе мощный административный ресурс, которыйпозволит ему обогнать лидера "Батькивщины".На днях в штабеЗеленского прозвучало предупреждение в адрес Петра : если артист вдругне выйдет во второй тур, то его команда не признает результаты выборов и подаств суд на президента. А глава Конституционного суда Украины заявил, что не будетприводит к присяге избранного главу государства, если вскроются фальсификациипри голосовании.Президентскиевыборы на Украине пройдут в ближайшее воскресенье, 31 марта. В избирательномбюллетене рекордное число кандидатов – 39 человек.