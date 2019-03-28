Петру
Порошенко уже не догнать вырвавшегося вперед Владимира Зеленского. В предвыборном
рейтинге популярности комик на десять процентов опередил действующего
президента.
Петру
Порошенко уже не догнать вырвавшегося вперед Владимира Зеленского. В предвыборном
рейтинге популярности комик на десять процентов опередил действующего
президента.
Шоумен Владимир
Зеленский вот уже около двух месяцев остается лидером в президентской гонке: разрыв
между ним и Петром Порошенко увеличился до 10%. Сегодня на Украине последний
день, когда можно публиковать данные социологических опросов.
По данным исследовательской
группы "Рейтинг", Зеленского поддерживают 27% респондентов. Вторую
позицию делят Порошенко и Тимошенко, которых готовы поддержать по 17%
избирателей. По данным других соцопросов, Зеленский перешел черту в 30%.
Лидер партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Юрий Бойко улучшил свой результат: у него – 9,5%
поддержки потенциальных избирателей, но этого явно недостаточно для того, чтобы
выйти во второй тур. Очевидно, что там окажутся Владимир Зеленский и Петр
. У президента в активе мощный административный ресурс, который
позволит ему обогнать лидера "Батькивщины".
На днях в штабе
Зеленского прозвучало предупреждение в адрес Петра : если артист вдруг
не выйдет во второй тур, то его команда не признает результаты выборов и подаст
в суд на президента. А глава Конституционного суда Украины заявил, что не будет
приводит к присяге избранного главу государства, если вскроются фальсификации
при голосовании.
Президентские
выборы на Украине пройдут в ближайшее воскресенье, 31 марта. В избирательном
бюллетене рекордное число кандидатов – 39 человек.