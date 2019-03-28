Контакт с мэрией и директором по этому вопросу был накануне

Контакт с мэрией и директором по этому вопросу был наканунеВо Владимире работает временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования государственного и муниципального контроля в Российской Федерации под председательством Андрея Кутепова. Её работа проходит по 5-ти тематическим блокам: спорт и культура, взаимодействие с УФСИН, Общественная палата и научное сообщество, жилье и городская среда, здравоохранение.Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова рассказала, что администрация областной столицы повела себя крайне негостеприимно по отношению к представителям комиссии. Они не смогли проверить новую школу №49 в Юго-Западном районе. Обладминистрация заранее сообщила в городское управление образования и директору школы о рабочем визите сенаторов. Контакт с мэрией и директором по этому вопросу был накануне.Однако сенатор Юрий Фёдоров и представитель Минстроя Татьяна Бармина не смогли даже попасть в школу. Их не пустили. А телефон директора школы оказался выключен.Начальник пресс-службы мэрии Александр Карпилович в свою очередь обвинил сотрудников, которые организовывали визит комиссии Совета Федерации в непрофессионализме и уверяя, что мэрия всегда очень плотно сотрудничает с гостями города.