Семья пенсионеров из Чебоксар получила неожиданный счет за горячую воду – коммунальщики насчитали долг в 100 тысяч рублей.

В компании "Теплосеть", которая насчитала такие деньги, объяснили произошедшее технической ошибкой: вместо 70 кубических метров оператор ввел значение "700", передает РИА Новости.После того, как представитель собственника обратился в компанию за разъяснениями, ошибку устранили и выдали пенсионерам новую квитанцию на оплату ЖКУ на 3 тысячи рублей. Компания извинилась и провела с сотрудниками разъяснительную работу, чтобы не допустить таких ошибок в будущем.