Краснокнижная косуля стала жертвой бродячих собак. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Животное погибло на территории музея-заповедника Парк Монрепо. О ЧП сотрудникам парка рассказала гулявшая по территории заповедника женщина.

Краснокнижная косуля стала жертвой бродячих собак. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Животное погибло на территории музея-заповедника "Парк Монрепо".О ЧП сотрудникам парка рассказала гулявшая по территории заповедника женщина. Мертвая косуля лежала на льду бухты Выборгского залива. Невдалеке сидели две собаки без ошейников. Как предположили сотрудники парка, видимо, зверь убегал от них через всю бухту. Собаки догнали животное у самого берега и загрызли.Специалисты природоохранной службы вместе с ветеринарами, прибывшими на место, подтвердили, что погибший зверь — это европейская косуля, занесенная в Красную книгу. Теперь необходимо решить вопрос, что делать с дикими собаками.