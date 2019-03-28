В Кремле жестко отреагировали на вчерашнее высказывание американского президента. Дональду Трампу посоветовали не вмешиваться во внутренние дела других стран.

В Кремле жесткоотреагировали на вчерашнее высказывание американского президента. ДональдуТрампу посоветовали не вмешиваться во внутренние дела других стран.Двусторонниеотношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны,Москва не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы и рассчитывает, что другиепойдут по тому же пути, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так онпрокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что русские должны убратьсяиз Венесуэлы. В Кремленапомнили, что Москва и Каракас давно сотрудничают в военно-технической сфере ине только в ней."Призыв США кРоссии уйти из Венесуэлы – это тотальное хамство, у Вашингтона нет ниморальных, ни правовых оснований делать такие заявления", – это уже комментарийк заявлению Трампа официального представителя МИД Марии Захаровой."Чтозначит уйти? Посольство должно уехать? Туристы должны уйти? Энергетическиекомпании должны прекратить свои контракты? Что значит уйти? Это вообще уже загранью. Это такое тотальное мировое хамство", – сказала дипломат.Напомним,что Дональд Трамп накануне произнес короткую фразу, которой оскорбил Россию и еепрезидента. Глава государства заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы. Малотого, он сказал, что Вашингтон рассматривает все варианты, как этого можнодобиться.Задень до этого заявления Трамп в Каракас прибыли два самолета с российскими военнослужащими.Они прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества междудвумя странами, но местные СМИ писали, что, возможно, речь может идти осоздании российской военной базы в этой латиноамериканской стране. Наофициальном уровне эта информация не подтверждена.