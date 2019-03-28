В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги стартовала финальная серия. В армейском дерби сошлись московский ЦСКА и питерский СКА. В первом матче на площадке столичного клуба победа досталась хозяевам с футбольным счетом 2:1.

В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги стартовала финальная серия. В армейском дерби сошлись московский ЦСКА и питерский СКА. В первом матче на площадке столичного клуба победа досталась хозяевам с футбольным счетом 2:1.При этом все значимые события произошли в первой половине встречи. На 14-й минуте игрок СКА Хафизуллин открыл счет. Однако буквально через 3 минуты Попов восстановил равновесие. А решающий гол ан счету Григоренко, который забивал на 27-й минуте. И затем более получаса соперники никак не могли изменить счет.Интересно, что гости более чем втрое превзошли москвичей по числу бросков в створ ворот – 37:12. В заключительном периоде СКА провел 15 атак, а хозяева ответили только двумя серьезными угрозами. Но счет не изменился и ЦСКА повел в финальной серии Запада – 1:0. Следующий матч снова пройдет в Москве.