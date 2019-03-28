Один из ведущих клубов английской премьер-лиги лондонский Арсенал намерен провести нынешним летом более чем плодотворную трансферную кампанию. Инсайдеры в клубе сообщают, что главный тренер канониров испанец Унаи Эмери уговорил руководство на приобретение до пяти новых футболистов.

Один из ведущих клубов английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" намерен провести нынешним летом более чем плодотворную трансферную кампанию. Инсайдеры в клубе сообщают, что главный тренер "канониров" испанец Унаи Эмери уговорил руководство на приобретение до пяти новых футболистов.При этом приоритетная позиция для усиления, как сообщает авторитетное британское издание The Independent, центр защиты. И в этой связи главная цель летнего рынка оборонец сборной Франции и испанской "Барселоны" Самюэль Умтити, который, как предполагают эксперты, может потерять место в основе "Барсы".Еще один защитник, на которого с подачи своих скаутов положили глаз руководители "Арсенала" – австрийский темнокожий игрок оборонительной линии немецкой "Баварии" Давид Алаба. В Лондоне ожидают, что клуб из Мюнхена не станет делать Алабу "неприкосновенным" и откликнется на достаточно серьезное финансовое предложение.