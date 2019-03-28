Австралийский футболист Тим Кэхилл принял решение закончить футбольную карьеру. 39-летний форвард сборной Австралии, являющийся лучшим бомбардиром национальной команды, планирует в ближайшее время получить тренерскую лицензию, а также поработать на телевидении.

Австралийский футболист Тим Кэххилл принял решение закончить футбольную карьеру. 39-летний форвард сборной Австралии, являющийся лучшим бомбардиром национальной команды, планирует в ближайшее время получить тренерскую лицензию, а также поработать на телевидении."Я провел великолепные полгода в Индии. Но я заинтересован в работе на ТВ, намерен получить тренерскую лицензию категории "А"… У меня была прекрасная карьера", – приводит слова футболиста РИА Новости.Последней командой Кэхилла стал индийский клуб "Джамшедпур", в составе которого он провел 11 встреч. За сборную Австралии форвард сыграл 107 матчей, забив в них 50 голов. После чемпионата мира-2018 32-летний австралиец объявил об уходе из национальной команды.