Стареющий президент Белоруссии Александр Лукашенко теряет веру в своих подопечных. За последние пару дней Батька отправил в отставку сразу несколько высокопоставленных чиновников. После этого белорусскому лидеру понадобилось срочно связаться с президентом России Владимиром Путиным.

Стареющий президент Белоруссии Александр Лукашенко теряет веру в своих подопечных. За последние пару дней Батька отправил в отставку сразу несколько высокопоставленных чиновников. После этого белорусскому лидеру понадобилось срочно связаться с президентом России Владимиром Путиным.Несмотря на непростой период в отношениях России и Белоруссии, президенты двух стран находятся в постоянном контакте. В прошлом году Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько раундов переговоров, но так и не смогли достичь соглашения по ряду ключевых вопросов: цены на газ, налоговый маневр, развитие Союзного государства.Не стала прорывной и сочинская встреча в середине февраля. Очередной шанс решить наболевшие вопросы Путину и Лукашенко предоставится 26-27 апреля на международном форуме "Один пояс, один путь" в Китае. Если и эти переговоры не станут прорывными, то главы государств получат возможность уладить шероховатости в отношениях на заседании Евразийского союза в Нур-Султане, бывшей Астане.Примечательно, что договариваться о встрече с Путиным бросился после двухдневных разборок с чиновниками. Их работой по развитию сельского хозяйства Батька оказался крайне недоволен.Головы полетели у вице-премьера Михаила Русого, губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, в должности понизили помощника президента Геннадия Лавренкова. Разнос чиновникам Лукашенко устроил после посещения одной из ферм на Могилевщине.Белорусский лидер остался крайне недовольным увиденным и сравнил содержание животных с концлагерем. "Всех под нож, всех до единого", – анонсировал "Варфоломеевскую ночь" для чиновников.