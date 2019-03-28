Андрей Малахов расспросил адвоката Светлану Соломатину.
Юрист представляет интересы матери девочки-маугли, которую нашли в захламленной
московской квартире. В студии Прямой эфир защитница заявила, что Ирина
Геращенко очень больна.
Андрей Малахов расспросил адвоката Светлану Соломатину.
Юрист представляет интересы матери девочки-маугли, которую нашли в захламленной
московской квартире. В студии "Прямой эфир" защитница заявила, что Ирина
Геращенко очень больна.
Светлана Соломатина поведала, что накануне записи программы навещала
родительницу несчастной малышки в СИЗО. Она долго разговаривала с подзащитной и пришла
к выводу, что версия с черными риелторами имеет право на жизнь. Стоит отметить,
что ранее в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" рассматривался подобный
вариант развития событий.
Также Соломатина сообщила, что Геращенко давно находится в
состоянии войны с соседями по этажу, якобы жильцы дома активно выживают
женщину. Защитник рассказала, что более года назад на мать девочки напали с ножом.
Ирина получила серьезные повреждения, которые, скорее всего, спровоцировали появление
опасного недуга.
"На нее было совершено нападение как раз человеком из этой
компании. Его личность установлена, но в интересах следствия пока не
разглашается. Ей была причинена достаточно тяжелая травма. У нее после этой
травмы проблемы со слухом, был задет зрительный нерв. Это было в 17 году, врачи,
которые первичное обследование ее проводили, предупредили, что отсроченные
последствия травмы – опухоль головного мозга. Сейчас еще у Ирины не было
возможности пройти обследование", – рассказал юрист о диагнозах Геращенко в
студии программы .
Адвокат намерен просить следствие назначить соответствующую экспертизу.
По словам Светланы Соломатиной, подтверждение диагноза может серьезно повлиять
на исход дела. Эксперты, присутствующие в студии ток-шоу
отметили, что наличие опухоли могло спровоцировать у женщины психическое
расстройство.