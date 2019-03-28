Андрей Малахов расспросил адвоката Светлану Соломатину. Юрист представляет интересы матери девочки-маугли, которую нашли в захламленной московской квартире. В студии Прямой эфир защитница заявила, что Ирина Геращенко очень больна.

Андрей Малахов расспросил адвоката Светлану Соломатину.Юрист представляет интересы матери девочки-маугли, которую нашли в захламленноймосковской квартире. В студии "Прямой эфир" защитница заявила, что ИринаГеращенко очень больна.Светлана Соломатина поведала, что накануне записи программы навещалародительницу несчастной малышки в СИЗО. Она долго разговаривала с подзащитной и пришлак выводу, что версия с черными риелторами имеет право на жизнь. Стоит отметить,что ранее в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" рассматривался подобныйвариант развития событий.Также Соломатина сообщила, что Геращенко давно находится всостоянии войны с соседями по этажу, якобы жильцы дома активно выживаютженщину. Защитник рассказала, что более года назад на мать девочки напали с ножом.Ирина получила серьезные повреждения, которые, скорее всего, спровоцировали появлениеопасного недуга."На нее было совершено нападение как раз человеком из этойкомпании. Его личность установлена, но в интересах следствия пока неразглашается. Ей была причинена достаточно тяжелая травма. У нее после этойтравмы проблемы со слухом, был задет зрительный нерв. Это было в 17 году, врачи,которые первичное обследование ее проводили, предупредили, что отсроченныепоследствия травмы – опухоль головного мозга. Сейчас еще у Ирины не быловозможности пройти обследование", – рассказал юрист о диагнозах Геращенко встудии программы .Адвокат намерен просить следствие назначить соответствующую экспертизу.По словам Светланы Соломатиной, подтверждение диагноза может серьезно повлиятьна исход дела. Эксперты, присутствующие в студии ток-шоуотметили, что наличие опухоли могло спровоцировать у женщины психическоерасстройство.