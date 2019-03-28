Английский клуб Манчестер Юнайтед официально утвердил норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера в должности главного тренера команды. Его контракт рассчитан на три года. Об этом сообщил официальный сайт красных дьяволов.

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" официально утвердил норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера в должности главного тренера команды. Его контракт рассчитан на три года. Об этом сообщил официальный сайт "красных дьяволов".Напомним, что Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года. Его пригласили на место уволенного Жозе Моуринью.В чемпионате Англии "красные дьяволы" занимают пятое место, набрав 58 очков. В Лиге чемпионов под руководством норвежца "МанЮнайтед" вышел в четвертьфинал турнира, обыграв по сумме двух встреч французский "Пари Сен-Жермен".