В Прямом эфире — сенсационный поворот в деле матери, которая оставила свою 5-летнюю дочь одну в замусоренной квартире в Москве. 47-летняя Ирина Гаращенко, которая сейчас находится в СИЗО и обвиняется в покушении на убийство, заявила, что в случившемся виноваты черные риелторы.

В "Прямом эфире" — сенсационный поворот в деле матери, которая оставила свою 5-летнюю дочь одну в замусоренной квартире в Москве. 47-летняя Ирина Гаращенко, которая сейчас находится в СИЗО и обвиняется в покушении на убийство, заявила, что в случившемся виноваты черные риелторы.По ее словам, это они инсценировали случившееся, чтобы завладеть ее трехкомнатной квартирой.Ирина уверяет, что она следит за чистотой (в камере СИЗО Гаращенко дважды в день моет полы), а ее дочь и говорить умеет, и "Азбуку" читает, но от стресса потеряла дар речи.Знакомые с Гаращенко лично также говорят о том, что она всегда производила впечатление адекватного человека и "чистюли". Возможно, после того, как их с дочкой оставил отец Любы, у нее случился какой-то перелом, говорит одна из ее приятельниц.При этом известно, что у Ирины скопился внушительный долг за квартиру – 684 тысячи рублей, поскольку она не платила за квартиру с 2011 года.Кроме того, знакомый Гаращенко Михаил Комаров признался, что в течение пяти дней она "зажигала" с ним и его друзьями, пока ее дочь находилась одна в квартире. По его словам, никто в компании этого не знал.Гости в студии не верят в версию о черных риелторах. Они считают, что таким образом Гаращенко пытается создать положительный образ в глазах судей и прессы.Однако ее адвокат Светлана Соломатина уверена в том, что подзащитная не врет. Она сообщила, что Ирина давно находится в ссоре с соседями, которые ее активно выживают из квартиры.По словам адвоката, один из конфликтовавших с Гаращенко даже нападал на нее с ножом, поранил, и у Ирины начались проблемы со слухом.Могут ли соседи находиться в сговоре с черными риелторами? С какой целью тетя девочки рвется опекать племянницу, хотя узнала о ее существовании только из СМИ? Может ли к случившемуся быть причастен бывший муж Ирины? Почему она почти 8 лет не платила за квартиру и не общалась с родной сестрой, и каково мнение о данной ситуации лидера ЛДПР Владимира Жириновского?Обсуждение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".