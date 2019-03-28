Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Премьер поручил главе Минкульта провести обсуждения проекта о слиянии театров.

Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Кроме этого российский премьер поручил главе Минкульта провести обсуждения проекта о слиянии театров с общественностью Северной столицы и Ярославля.На базе двух театров Мединский планировал создать Первый национальный театр, поясняет телеканал "Россия 24". Действие приказа министра культуры приостановлено после многочисленных обращений в адрес премьера, пояснил пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов.Министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра и театра Волкова для "сохранения исторической преемственности отечественной театральной культуры", повышение качества услуг и эффективного использования бюджетных средств, расширения зрительской аудитории, а также для улучшения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для российской национальной сцены.Глава Театра имени Волкова Евгений Марчелли пояснил, что идея объединения театров возникла пять лет назад. Тогда худрук Александринки Валерий Фокин впервые предложил ему обсудить эту идею. Это позволило бы труппе Театра Волкова работать в своем здании в Ярославле, но при этом чаще приезжать в Петербург, в Москву, где они давали бы спектакли на сцене филиала МХТ, выезжать на фестивали и гастроли, участвовать в совместных проектах. При этом оба театра должны были сохранить свою индивидуальность и свое творческое лицо."Неожиданное, волюнтаристское объединение двух старейших театров — Александринского и Волковского — вопрос не только творческой судьбы этих коллективов, он гораздо острее: это вопрос государственной культурной политики", — предостерег председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин."Волковский театр — гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно", — отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.