Герцог и герцогиня Сассекская нарушили важную королевскую традицию на церемонии бракосочетания. Как утверждают эксперты, этот обычай уходит своими корнями в эпоху правления королевы Виктории.

Герцог и герцогиня Сассекская нарушили важную королевскую традицию на церемонии бракосочетания. Как утверждают эксперты, этот обычай уходит своими корнями в эпоху правления королевы Виктории.В торжественный день праздничный стол украсил лимонный десерт, покрытый кремовой глазурью и украшенный цветами. Он представлял собой три отдельных торта, каждый из которых был расположен на подносе золотистого цвета.Репортер Дженни Бонд утверждает, что герцог и герцогиня нарушили важную многовековую традицию, когда представили такое угощение. "Традиционно на королевские свадьбы всегда готовили торты из фруктовой начинки. Однако Меган Маркл и принц Гарри решили представить кое-что другое", – уточнила она.По словам эксперта, сладкий десерт сделала повар Клэр Птак. Как и бывшая актриса, она тоже родилась в Калифорнии. Ее кафе находится в восточной части Лондона, и супруга сына Чарльза писала о нем в своем блоге.Традицию готовить фруктовый торт на королевскую свадьбу установила королева Виктория в 1840 году. С тех пор все ее преемники старались соблюдать этот обычай. Так, на церемонии монарха Елизаветы II и принца Филиппа представили огромный десерт с этой начинкой. Высота торта составила 9 футов, а вес – более 500 фунтов. Позднее его поделили на две тысячи частей, половину из которых отправили в благотворительные организации.Напомним, свадьба и принца Гарри состоялась 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. За церемонией наблюдали миллионы поклонников по всему миру. На венчании присутствовали около 600 человек, в том числе и звезды шоу-бизнеса: музыкант Элтон Джон, певица Виктория Бекхэм, актер Джордж Клуни, теннисистка Серена Уильямс и многие другие.