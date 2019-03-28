Все проекты и заводы по розливу воды на Байкале возьмут под жесткий контроль. Такое поручение дал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщает ГТРК Иркутск.

Все проекты и заводы по розливу воды на Байкале возьмут под жесткий контроль. Такое поручение дал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".В настоящий момент сотрудники Росприроднадзора ищут виновника в нарушениях, допущенных на общественных слушаниях по строительству завода в поселке Култук. Также стало известно, что на рассмотрение ведомства направлены еще 2 проекта таких же предприятий. Напомним, районный суд Кировска признал строительство завода "АкваСиб" по розливу байкальской воды в Култуке незаконным.