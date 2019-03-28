В начале марта телеведущий узаконил отношения с 27-летней Дариной Эрвин. Недавно супруги впервые вышли в свет. Поклонники обратили внимание, что молодая жена Александра Цекало очень похожа на певицу Лолиту Милявскую.

В начале марта телеведущий узаконил отношения с 27-летней Дариной Эрвин. Недавно супруги впервые вышли в свет. Поклонники обратили внимание, что молодая жена Александра Цекало очень похожа на певицу Лолиту Милявскую.Пара появилась на церемонии награждения VII Премии ассоциации продюсеров кино и телевидения. Дарина Эрвин примерила длинное черное платье с открытым декольте, а шоумен – черный джемпер, пиджак и классические брюки. Как отметили очевидцы, влюбленные все время держались за руки и демонстрировали нежные чувства перед гостями и журналистами.Некоторые пользователи обратили внимание, что молодая супруга продюсера внешне похожа на исполнительницу Лолиту Милявскую: они обе высокие брюнетки. Первым на эту особенность указал автор Telegram-канала "Только никому". "Найди 10 отличий с Лолитой в молодости: высокая доминирующая брюнетка. Только, похоже, на этом все сходство и заканчивается", – написал он.Ранее "Дни.ру" рассказали о том, что и Дарина Эрвин отправились в свадебное путешествие в Италию. Они побывали в Риме, Неаполе и Амальфи. В одном из городов шоумен снял номер люкс за 76 тысяч рублей в сутки. В гостинице они пробыли десять дней.Против этого союза выступил отец 27-летней женщины. Он заявил, что "не верит в браки с такой большой разницей в возрасте". "В нашем возрасте в женщинах ценится ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины", – пояснил мужчина.