Российские ученые создали уникальное средство, предназначенное для эффективной и безопасной очистки нефтяных загрязнений на Крайнем Севере. Его основа – микробы, которые способны выживать даже при минусовых температурах и питаться углеводородами, рассказал в эфире Радио Россия глава группы микробных биотехнологий биофака МГУ Андрей Шестаков.

Российские ученые создали уникальное средство, предназначенное для эффективной и безопасной очистки нефтяных загрязнений на Крайнем Севере. Его основа – микробы, которые способны выживать даже при минусовых температурах и питаться углеводородами, рассказал в эфире "Радио Россия" глава группы микробных биотехнологий биофака МГУ Андрей Шестаков.Ученый уточнил, что способы очистки нефтяных загрязнений с помощью микроорганизмов известны давно. Однако все они подходят для относительно теплых условий, не холоднее 15 градусов по Цельсию. Поэтому для арктических условий не подходят.Российские специалисты при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика" организовали ряд экспедиций. Основной их целью стал поиск микробов, которые не боятся холода и питаются нефтью. Отправились ученые, прежде всего, в северные порты, вроде Мурманска и Архангельска, на старые арктические военные базы и заброшенные метеостанции. То есть в те места, где холодно и микробы часто сталкиваются с мазутом, дизельным топливом или бензином.Всего было собрано свыше 300 образцов морской воды и грунта. Пробы замораживали, чтобы северные организмы не погибли в теплом для них климате средней полосы, и отправляли в Москву.В итоге подходящие микроорганизмы были найдены. Но оставалась проблема их хранения и доставки на место разлива нефти. И тут россияне предложили изящное решение: микробов погрузили в спящее состояние и поместили внутрь шариков диаметром всего полмиллиметра. Причем крошечные сферы растворяются и выпускают свое содержимое на волю только под действием нефти.Далее запускается практически естественный процесс: микробы поедают углеводороды, размножаются и сами становятся пищей для зоопланктона, который, в свою очередь, поедают рыбы. Таким образом загрязнение ликвидируется, может, и долго, зато абсолютно безопасно для окружающей среды.Новейшее российское "чистящее средство" для Арктики уже прошло испытания и сейчас запускается в массовое производство.