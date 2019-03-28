Московская сцена объединённых театров - имени Волкова (Ярославль) и Александринки (Петербург) - расположится в строящемся здании на проспекте Андропова.

Московская сцена объединённых театров — имени Волкова (Ярославль) и Александринки (Петербург) — расположится в строящемся здании на проспекте Андропова.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал министр культуры РФ Владимир Мединский, который 28 марта подписал приказ об объединении двух театров в целях повышения качества услуг и эффективного использования бюджетных средств.Идея объединения возникла у руководителей театров Евгения Марчелли (имени Волкова) и Валерия Фокина (Александринка) еще пять лет назад. Оба худрука пришли к выводу, что объединение позволит развивать творческий потенциал трупп, но при этом оба театра должны сохранить свою индивидуальность.Инициатива вызвала критику. В частности, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что объединение двух старейших российских театров – "волюнтаристское". По его словам, принятое без серьезного, всестороннего обсуждения с театральным сообществом оно идет "вразрез с основами государственной культурной политики, утвержденными Владимиром Путиным".Высказался против и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который написал на своей странице в Facebook, что прежде, чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с местными жителями и актерами труппы. Он пообещал, что "вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр — гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно".Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова — старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина (Александринка) был основан был основан по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа (10 сентября) 1756 года.