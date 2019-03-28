Хоккейный клуб Динамо (Москва) договорился с нынешним наставником бело-голубых Владимиром Крикуновым о продлении контракта. Новое соглашение с российским специалистом рассчитано на два года. Крикунова устроили все условия договора.

Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) договорился с нынешним наставником бело-голубых Владимиром Крикуновым о продлении контракта. Новое соглашение с российским специалистом рассчитано на два года. Крикунова устроили все условия договора.Как сообщает РИА Новости, кандидатуру Крикунова должны одобрить в совете директоров клуба. В настоящий момент с датой заседания пока не определились.По ходу нынешнего сезона Владимир Крикунов сменил на посту главного тренера бело-голубых Владимира Воробьева. Под его руководством "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции. В плей-офф Кубка Гагарина столичный клуб дошел до второго раунда, где в пяти матчах уступил ЦСКА.