Столичный суд начал рассмотрение дела преступника, удерживающего ребенка в плену. Мальчик числился пропавшим без вести.

Столичный суд начал рассмотрение дела преступника,удерживающего ребенка в плену. Мальчик числился пропавшим без вести.Москве перед судом предстанет педофил, похитивший ребенка, когда ему былодевять лет. Мальчик пропал в 2007 году. Онпросто вышел из дома и не вернулся. Нашли мальчишку случайно – в 2017 году. Оказалось,что все это время он находился в заточении в коммунальной квартире через дорогуот своего дома.В 2017 году двое полицейских заметили странного неопрятногомолодого человека. При нем не было документов. Парень назвал фамилию и сталоясно, что ребенок с такой фамилией много лет числится пропавшим без вести.По данным следствия, в девятилетнем возрасте мальчиксам ушел из дома из-за ссоры с отчимом и матерью, которые злоупотреблялиалкоголем. Его пригласил в гости незнакомый 30-летний мужчина. Обвиняемый не выпускал ребенка из комнаты, скрывая его от всех."Как полагает следствие,воспользовавшись беспомощным состоянием мальчика, мужчина совершал в отношениипоследнего насильственные действия сексуального характера",– сообщили в Главном следственномуправлении СКР по Москве телекомпании НТВ. Извращенец не всегда держал ребенка взаперти. Когда мальчик подрос, педофил сталотпускать его гулять по вечерам.Примечательно, что юноша никуда от насильника убегать не собирался.Позже правоохранители установили, что парень просто не понимал, что егоотношения с насильником ненормальны.