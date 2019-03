Представители нескольких музеев мадам в Тюссо несколько дней в апреле предоставят всем желающим возможность переночевать на территории выставки. Стоить такое удовольствие будет 99 долларов за ночь.

Представители нескольких музеев мадам в Тюссо несколько дней в апреле предоставят всем желающим возможность переночевать на территории выставки. Стоить такое удовольствие будет 99 долларов за ночь, сообщает Travel And Leisure.В акции участвуют музеи мадам Тюссо в Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Нэшвилле, Вашингтоне, Нью-Йорке и Голливуде.Забронировать ночевку в музее можно будет на 5, 6 и 7 апреля. Акция стартовала 28 марта. Есть возможность пережить ночь в музее компанией до четырех человек.Для посетителей установят кровати, а специальный дворецкий будет фотографировать желающих с восковыми фигурами знаменитостей.