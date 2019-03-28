Любопытный инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения в турецком Кадирли. Мужчина бросился спасать зонт от сильного ветра и взмыл с ним в воздух.

Любопытный инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения в турецком Кадирли. Мужчина бросился спасать зонт от сильного ветра и взмыл с ним в воздух.На записи можно увидеть, как трое людей пытаются удержать уличный зонт от мощного порыва ветра. Один из них даже запрыгивает на платформу, чтобы остановить конструкцию, но стихия оказывается сильнее, и мужчина взмывает в воздух.Герой ролика не пострадал. Мужчине удалось спрыгнуть с платформы, когда он поднялся на пару метров. "На самом деле, я в порядке. Я понял, что зонт не удержать, и спрыгнул. Но, кажется, поднялся на три или четыре метра", – приводит его слова . Позднее стало известно, что зонт упал на другого человека, который находился рядом. Пострадавший был доставлен в больницу с переломами.