Петр
Порошенко не раз демонстрировал на публике мятые костюмы и нелепые наряды. На
этот раз главу Незалежной подловили в церкви с оттопыренным пиджаком.
Петр
Порошенко не раз демонстрировал на публике мятые костюмы и нелепые наряды. На
этот раз главу Незалежной подловили в церкви с оттопыренным пиджаком.
То
ли бронежилет заправил в трусы, то ли церковную утварь спрятал под пиджак. Пользователи
соцсетей обсуждают одежду президента Украины и смеются над его внешним видом.
Неудачную фотографию Порошенко разместил на своей
странице в Facebook журналист
Александр Дубинский. На снимке президент произносит речь в одной
из украинских церквей. Пиджак у лидера нации топорщится таким
образом, что создается впечатление, как будто президент пытается под ним что-то
спрятать.
Комментаторы
высказали свои предположения. "Икону вертанул, не с пустыми же
руками домой ехать!" – допустил Игорь Бойко. Юлия Тесленко предположила,
что под пиджаком президент Украины припрятал фляжку со спиртным.
Петр
часто появляется на публике в мятых костюмах. Его постоянно высмеивают за
внешний вид. Многие пользователи соцсетей недоумевают – неужели служба
протокола не видит постоянных проблем с одеждой главы государства?
Очевидно, что
мятые пиджаки не добавляют ему очков перед президентскими выборами,
до которых остались считанные дни. Голосование назначено на 31 марта. В
избирательном бюллетене – 39 фамилий. Тройка лидеров выглядит так: на первом
месте комик Владимир Зеленский, вторым пока значится действующий президент Петр
Порошенко, на третьей позиции – экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия
Тимошенко.