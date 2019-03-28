Петр Порошенко не раз демонстрировал на публике мятые костюмы и нелепые наряды. На этот раз главу Незалежной подловили в церкви с оттопыренным пиджаком.

ПетрПорошенко не раз демонстрировал на публике мятые костюмы и нелепые наряды. Наэтот раз главу Незалежной подловили в церкви с оттопыренным пиджаком.Толи бронежилет заправил в трусы, то ли церковную утварь спрятал под пиджак. Пользователисоцсетей обсуждают одежду президента Украины и смеются над его внешним видом.Неудачную фотографию Порошенко разместил на своейстранице в Facebook журналистАлександр Дубинский. На снимке президент произносит речь в однойиз украинских церквей. Пиджак у лидера нации топорщится такимобразом, что создается впечатление, как будто президент пытается под ним что-тоспрятать.Комментаторывысказали свои предположения. "Икону вертанул, не с пустыми жеруками домой ехать!" – допустил Игорь Бойко. Юлия Тесленко предположила,что под пиджаком президент Украины припрятал фляжку со спиртным.Петрчасто появляется на публике в мятых костюмах. Его постоянно высмеивают завнешний вид. Многие пользователи соцсетей недоумевают – неужели службапротокола не видит постоянных проблем с одеждой главы государства?Очевидно, чтомятые пиджаки не добавляют ему очков перед президентскими выборами,до которых остались считанные дни. Голосование назначено на 31 марта. Визбирательном бюллетене – 39 фамилий. Тройка лидеров выглядит так: на первомместе комик Владимир Зеленский, вторым пока значится действующий президент ПетрПорошенко, на третьей позиции – экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко.