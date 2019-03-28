На украинских выборах при любом раскладе победят американцы. Их устраивает русофобская риторика первой тройки кандидатов.

На украинскихвыборах при любом раскладе победят американцы. Их устраивает русофобскаяриторика первой тройки кандидатов.Государственнаяпропаганда на Украине сделала свое дело: благодаря ее влиянию на общественноемнение в стране достаточно большая часть населения поддерживает кандидатов впрезиденты, льющих грязь на Россию. Этим занимаются изо дня в день, в томчисле, три главных претендента на пост руководителя Незалежной.Такие речиустраивают американских покровителей, заявил экс-депутат Верховной рады и лидерпартии "Союз левых сил" Василий Волга. По его мнению, кто бы не победил навыборах 31 марта, все равно победят американцы.Как же так вышло,что половина страны, а то и больше ненавидят Россию? Немалую роль в этомсыграло образование: пробандеровская промывка мозгов в школах и вузах. Черездетей и подростков влияние оказывают и на их родителей. Поэтому нет ничегоудивительного в том, что последние пять лет на Украине из нацистов активноделают героев: ими восхищаются, им ставят памятники, именами Бандеры и Шухевичаназывают улицы и площади."И украинскийязык и литература, и история Украины выписана таким образом, что когда моя дочьсегодня учит эти тесты, у меня волосы становятся дыбом. Это называется уроки поантирусскости, по ненависти к русскому, по ненависти ко всему, что являетсясовместной культурой", – говорит Волга.Политикподелился и своими впечатлениями от настроений жителей в глубинке. Онирассказали ему, что готовы ко второму сроку Петра Порошенко. Мол, это лучше,чем какие-то новые и непонятные политики. Из-за этого у действующего президента,несмотря на его грубые выходки по отношению к своим избирателям, рейтингпопулярности остается на достаточно высоком уровне.Сегодня,28 марта на Украине последний день, когда можно публиковать данныесоциологических опросов. По данным исследовательской группы"Рейтинг", актера Владимира Зеленского поддерживают 27% респондентов.Вторую позицию делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которых готовы поддержатьпо 17% избирателей. По данным других соцопросов, Зеленский перешел черту в 30%.Экспертыпрогнозируют, что одним туром не ограничатся, борьбу продолжат ВладимирЗеленский и Петр Порошенко. Но пока неизвестно, чем все закончится. Недавно вштабе Зеленского жестко предупредили президента: если их кандидат не выйдет вовторой тур, то команда шоумена непризнает результаты выборов и подаст в суд на Порошенко.А главаКонституционного суда Украины заявил, что не будет приводить к присягеизбранного главу государства, если вскроются фальсификации при голосовании.пройдут в ближайшее воскресенье, 31 марта. В избирательномбюллетене рекордное число кандидатов – 39 человек. Российских наблюдателей вНезалежную не пустили, поэтому в Москве всерьез подумывают о признании выборови нового президента Украины.