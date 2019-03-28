Представители NASA и Европейского центра управления космическими полетами проведут необычный эксперимент. Они выберут несколько добровольцев, которые за 19 тысяч долларов будут готовы провести 60 дней в положении лежа. Участвовать в проекте могут только женщины.

Представители NASA и Европейского центра управления космическими полетами проведут необычный эксперимент. Они выберут несколько добровольцев, которые за 19 тысяч долларов будут готовы провести 60 дней в положении лежа. Участвовать в проекте могут только женщины, сообщает NY Post.Задача сотрудников NASA – провести очередное исследование на тему влияния невесомости на человеческое тело. В условиях гравитации это проще всего сделать, назначив испытуемым постельный режим.Ученые отметили, что женщины до недавнего времени в подобных экспериментах участвовали редко, поэтому в этот раз исследователи решили сконцентрироваться исключительно на представительницах прекрасного пола.Добровольцы будут лежать 60 дней под небольшим наклоном, так, чтобы ноги были чуть выше головы.Ежедневно женщины будут проводить в центрифуге с искусственной гравитацией, чтобы добиться оттока крови обратно к ногам.Диетологи разработают для участников эксперимента специальную диету, чтобы за время опыта они не набрали вес.Участницам проекта придется делать лежа абсолютно все, в том числе, мыться.После окончания проекта добровольцам обеспечат месяц реабилитации.Эксперимент продлится с сентября по ноябрь в аэрокосмическом центре в немецком Кельне. К участию допускаются женщины в возрасте от 24-х до 55-ти лет.