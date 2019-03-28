Первое место занял Магнитогорск. Собрать необходимую сумму здесь можно за 3 года 11 месяцев. Последнее - у Сочи, откладывать на курортную недвижимость придется 17,5 лет.

Быстрее всего на двухкомнатную квартиру может накопить семья в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Мурманске. Собрать необходимую сумму для покупки собственного жилья в этих российских городах в среднем можно за четыре года, выяснили аналитики портала недвижимости Domofond.ru. В большинстве российских городов накопить на двухкомнатную квартиру в среднем можно за 8 летЭксперты рассчитывали сроки для семьи, в которой работают два человека, и ежемесячно откладывают зарплату одного из них. Для расчета взята средняя заработная плата в соответствующих регионах и средние цены предложения двухкомнатных квартир по данным Domofond.ru. В исследование вошли 77 городов."Откладывая на приобретение жилья сумму, равную среднемесячной зарплате, в Магнитогорске можно собрать сумму, необходимую на покупку двушки, меньше чем за 4 года. Всего на месяц дольше придётся ждать семье из Нижнего Тагила. А Мурманске работающие супруги смогут купить квартиру чуть больше чем через 4 года", - говорится в исследовании.В десятку лидеров с лучшим соотношением стоимости двушек и доходов также попали Новокузнецк, Нижневартовск, Череповец, Тюмень, Челябинск, Сургут и Стерлитамак. В среднем необходимую сумму здесь можно собрать за пять лет.Дольше всего на двухкомнатную квартиру придется копить семье в Сочи и Севастополе: 17,5 лет и 15 лет соответственно. Чтобы собрать необходимую сумму для покупки двушку в Москве, потребуется 13 лет и 9 месяцев."Несмотря на высокую стоимость недвижимости, Москва заняла лишь третье с конца место в рейтинге. Благодаря средней зарплате в 80 816 рублей москвич сможет собрать деньги на двухкомнатную квартиру всего за 13 лет 8 месяцев", - отмечают эксперты.Нижние строчки рейтинга также заняли подмосковные Химки, Казань, Симферополь, Санкт-Петербург. Для покупки двухкомнатной квартиры в этих городах потребуется 11-12 лет. Все города, попавшие в конец рейтинга, имеют статус региональных административных центров (за исключением подмосковных Химок, Севастополя и Сочи). В них соотношение стоимости жилья и уровня зарплат менее выгодно для покупки, чем в городах — промышленных центрах.