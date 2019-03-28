29-летняя Екатерина Подволошина скончалась в больнице города Первоуральска Свердловской области из-за некомпетентности врачей. Молодая женщина жаловалась на острую боль в животе. В больницу ее доставила скорая помощь. Медики скорой диагностировали воспаление аппендикса.

29-летняя Екатерина Подволошина скончалась в больнице города Первоуральска Свердловской области из-за некомпетентности врачей. Молодая женщина жаловалась на острую боль в животе. В больницу ее доставила скорая помощь. Медики скорой диагностировали воспаление аппендикса. Но врачи больницы проигнорировали этот диагноз. Целую неделю они не могли выяснить источник боли.Нескольких дней пациентке вводили антибиотики, которые ей не помогали, отмечает портал pervouralska.net. Врачи решили, что у девушки воспаление матки.Женщина мучилась от высокой температуры и сильных болей. По телефону она жаловалась мужу, что врачи к ней даже почти не приходили.Через несколько дней Екатерине стало хуже. И только тогда ее экстренно отправили в операционную, но было уже поздно. Женщина скончалась, у нее осталось двое детей.Врачи первоуральской больницы свою вину отрицают и призывают дождаться окончательных результатов вскрытия пациентки. Однако, по заключению патологоанатомов, причиной смерти молодой женщины стал острый аппендицит с генерализованным перитонитом.