Украинская поп-исполнительница разместила откровенный видеоролик на странице в Instagram, который вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые пользователи обвинили Настю Каменских в том, что она стала слишком часто оголяться.

Украинская поп-исполнительница разместила откровенный видеоролик на странице в Instagram, который вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые пользователи обвинили Настю Каменских в том, что она стала слишком часто оголяться.На записи певица запечатлена в красном шелковом платье с разрезом. В конце ролика можно увидеть цифры "29.03". Вполне вероятно, что в этот день она собирается представить новый проект. "Уже в эту пятницу. Вы готовы?", – обратилась на английском языке звезда.Многие пользователи пришли в восхищение от откровенного видео и стали признаваться певице в любви: "Обожаю твои песни", "Будет огонь", "Очень интригует!". Другие подписчики обвинили Настю Каменских в том, что она стала часто публиковать вульгарные видеозаписи.По их мнению, исполнительница лишилась индивидуальности и стала похожа на других поп-знаменитостей. "Каменских так хочет быть сексуальной, что переигрывает. Была бы собой, было бы лучше. А так противненько, ничего своего. Луки и те копирует", "Она что, постоянно хочет, не могу понять?", – заявили комментаторы.Напомним, недавно Потап откровенно ответил на вопрос о романе с певицей. Во время съемок шоу "Лига смеха" один из участников спросил у продюсера, встречается ли тот с , на что мужчина ответил утвердительно. Позднее исполнительница Ольга Полякова подтвердила эту новость. "Наконец-то все узнали то, о чем мы и так давно знали!", – заявила она.