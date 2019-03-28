Субмарину Петропавловск-Камчатский впервые спустили на воду. Торжественное мероприятие прошло на Адмиралтейских верфях, передает ГТРК Санкт-Петербург. Специалисты подвергли судно серьезной модернизации, оснастили радиоэлектронным оборудованием, новейшими вооружением.

Субмарину "Петропавловск-Камчатский" впервые спустили на воду. Торжественное мероприятие прошло на "Адмиралтейских верфях", передает ГТРК "Санкт-Петербург".Специалисты подвергли судно серьезной модернизации, оснастили точнейшим радиоэлектронным оборудованием, новейшим вооружением. Это торпеды, мины, а также ударный ракетный комплекс "Калибр". После проведенных работ по усовершенствованию основных систем корабля подлодка стала еще более незаметной и бесшумной.По словам генерального директора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, субмарина поступит в распоряжение Тихоокеанского флота до конца этого года. Всего предприятие пополнит флот шестью подлодками.