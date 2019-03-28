Специалист по займам, используя свое служебное положение, приобщила к досье заёмщика подложную справку о доходах...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали 26-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на мошенничество в сфере кредитования.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от представителя микрофинансовой организации, расположенной на Садовнической улице, о факте мошенничества. Заявитель пояснил, что в организацию для получения микрозайма в сумме 500 тысяч рублей обратился 25-летний мужчина. Вскоре выяснилось, что справка о доходах является фальшивой.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Садовнической улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница Подмосковья, работавшая в данной организации специалистом по займам. Используя свое служебное положение, она приобщила к досье заёмщика подложную справку о доходах. Как предполагает следствие, в дальнейшем она намеревалась вместе с неустановленными соучастниками воспользоваться заемными средствами, но не смогла довести противоправный умысел до конца, так как выявился подлог.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60