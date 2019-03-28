Потерпевшая сообщила, что в торговом центре на Проспекте Вернадского из ее сумочки неизвестный похитил кошелек...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали двух ранее судимых приезжих женщин по подозрению в кражах.В полицию обратилась 78-летняя женщина. Она сообщила, что в торговом центре на Проспекте Вернадского из ее сумочки неизвестный похитил кошелек с денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 20 и 25-летние ранее судимые приезжие.Как выяснилось, злоумышленницы воспользовались моментом, когда пенсионерка рассматривала товар на полке магазина. Одна из них отвлекла внимание, а вторая незаметно вытащила из сумки женщины кошелек.Полицейские установили причастность задержанных к аналогичному противоправному деянию. В том же торговом центре злоумышленницы вытащили из рюкзака женщины кошелек.По данным фактам следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93