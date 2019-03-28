Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что отбирает награды у бобслеиста Александра Зубкова. Допинг-скандал привел к тому, что спортсмен, согласно распоряжению МОК, официально лишается двух золотых медалей Олимпиады в Сочи-2014.

Международный олимпийский комитет (МОК)заявил, что отбирает награды у бобслеиста Александра Зубкова. Допинг-скандалпривел к тому, что спортсмен, согласно распоряжению МОК, официально лишается двух золотых медалей Олимпиады в Сочи-2014.Бобслеисту,как и его партнерам по сборной России Алексею Негодайло, Алексею Воеводе и Дмитрию Труненкову, вменяют нарушениеантидопинговых правил. Однако Зубков расставаться с наградами не собирается."Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдаватьих не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за 1-2 года, а за15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно", – цитирует бобслеистасайт . Жертва допинг-скандала удивлен тому, что МОК неустраивает проверки спортсменам из других стран.Александр Зубков признался, что до сих пор непонимает, за что от соревнований отстранили других известных российскихбобслеистов. В частности, жертвами стали Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвира Хузина.Тем временем МОК уже перераспределил золото Сочи-2014 междудругими спортсменами. Таким образом, из-за допинг-скандала в парныхсоревнованиях оно достанется швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. В состязаниях"четверок" медали перейдут к латвийским бобслеистам Оскару Мелбрадису, АрвисуВилкасте, Дауманту Дрейшкенсу и Янису Стренге.Напомним, Александр Зубков завершил свою спортивнуюкарьеру и до января 2019 года занимал пост президента федерации бобслея России.Но после того, что международная федерация бобслея и скелетонадисквалифицировала его из-за до декабря 2020 года, спортсмен решил временноприостановить полномочия президента.