Международный олимпийский комитет (МОК)
заявил, что отбирает награды у бобслеиста Александра Зубкова. Допинг-скандал
привел к тому, что спортсмен, согласно распоряжению МОК, официально лишается двух золотых медалей Олимпиады в Сочи-2014.
Международный олимпийский комитет (МОК)
заявил, что отбирает награды у бобслеиста Александра Зубкова. Допинг-скандал
привел к тому, что спортсмен, согласно распоряжению МОК, официально лишается двух золотых медалей Олимпиады в Сочи-2014.
Бобслеисту,
как и его партнерам по сборной России Алексею Негодайло, Алексею Воеводе и Дмитрию Труненкову, вменяют нарушение
антидопинговых правил. Однако Зубков расставаться с наградами не собирается.
"Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать
их не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за 1-2 года, а за
15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно", – цитирует бобслеиста
сайт . Жертва допинг-скандала удивлен тому, что МОК не
устраивает проверки спортсменам из других стран.
Александр Зубков признался, что до сих пор не
понимает, за что от соревнований отстранили других известных российских
бобслеистов. В частности, жертвами стали Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвира Хузина.
Тем временем МОК уже перераспределил золото Сочи-2014 между
другими спортсменами. Таким образом, из-за допинг-скандала в парных
соревнованиях оно достанется швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. В состязаниях
"четверок" медали перейдут к латвийским бобслеистам Оскару Мелбрадису, Арвису
Вилкасте, Дауманту Дрейшкенсу и Янису Стренге.
Напомним, Александр Зубков завершил свою спортивную
карьеру и до января 2019 года занимал пост президента федерации бобслея России.
Но после того, что международная федерация бобслея и скелетона
дисквалифицировала его из-за до декабря 2020 года, спортсмен решил временно
приостановить полномочия президента.